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Пожар в Башкирии: Из огня спасли 26 человек, есть погибший
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Пожар в Башкирии: Из огня спасли 26 человек, есть погибший 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
В Башкирии в городе Белорецке 24 марта на улице Карла Маркса произошел пожар в многоэтажном доме. Среди жильцов есть пострадавшие. Один человек погиб.
Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, тревожный вызов поступил на пульт дежурного в 16:00 (время местное). Сообщалось, что на улице Карла Маркса горит квартира на первом этаже многоэтажного дома. Прибывшие пожарные приступили к немедленной эвакуации жильцов дома. Им удалось вывести 26 человек. Пожар был ликвидирован.
Причины пожара предстоит выяснить экспертам и дознавателям. К сожалению, во время пожара пострадали два человека. Они были отправлены в больницу. Сообщается, что были госпитализированы мужчина 65 лет и женщина 95 лет. Пострадавший мужчина через некоторое время умер.
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