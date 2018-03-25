Пожар в Башкирии: Из огня спасли 26 человек, есть погибший

Башкирии в городе Белорецке 24 марта на улице Карла Маркса произошел пожар в многоэтажном доме. Среди жильцов есть пострадавшие. Один человек погиб.

Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, тревожный вызов поступил на пульт дежурного в 16:00 (время местное). Сообщалось, что на улице Карла Маркса горит квартира на первом этаже многоэтажного дома. Прибывшие пожарные приступили к немедленной эвакуации жильцов дома. Им удалось вывести 26 человек. Пожар был ликвидирован.

Причины пожара предстоит выяснить экспертам и дознавателям. К сожалению, во время пожара пострадали два человека. Они были отправлены в больницу. Сообщается, что были госпитализированы мужчина 65 лет и женщина 95 лет. Пострадавший мужчина через некоторое время умер.