МЧС подтвердило угрозу обрушения в кемеровском ТЦ

Ранее также сообщалось об угрозе обрушения между третьим и четвертым этажом в ТЦ.

"В настоящее время тушение пожара продолжается, межэтажные перекрытия… проседают, в связи с чем возникает вероятность их обрушения", — сказал Аксенов.

Также сообщалось, что внутри ТЦ вновь вспыхнул огонь.