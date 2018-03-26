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МЧС подтвердило угрозу обрушения в кемеровском ТЦ
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МЧС подтвердило угрозу обрушения в кемеровском ТЦ 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
В торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», где произошел крупный пожар, возникла угроза обрушения. Об этом в ходе совещания сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов, передает РИА «Новости».
Ранее также сообщалось об угрозе обрушения между третьим и четвертым этажом в ТЦ.
"В настоящее время тушение пожара продолжается, межэтажные перекрытия… проседают, в связи с чем возникает вероятность их обрушения", — сказал Аксенов.
Также сообщалось, что внутри ТЦ вновь вспыхнул огонь.
"Газета.Ru" следила за развитием событий в онлайн-трансляции.
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