МЧС подтвердило угрозу обрушения в кемеровском ТЦ 

В торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», где произошел крупный пожар, возникла угроза обрушения. Об этом в ходе совещания сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов, передает РИА «Новости».
Ранее также сообщалось об угрозе обрушения между третьим и четвертым этажом в ТЦ.
"В настоящее время тушение пожара продолжается, межэтажные перекрытия… проседают, в связи с чем возникает вероятность их обрушения", — сказал Аксенов.
Также сообщалось, что внутри ТЦ вновь вспыхнул огонь.
"Газета.Ru" следила за развитием событий в онлайн-трансляции.