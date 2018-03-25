Ещё
В Зауралье за сутки произошло два крупных пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичей предупредили об опасности
Москвичей предупредили об опасности

В Зауралье за сутки произошло два крупных пожара 

Уральский меридиан 55 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Так, вчера, 24 марта, около 10 утра вспыхнул дом по улице Советской в селе Частоозерье. К месту вызова незамедлительно выехали три пожарно-спасательных подразделений. С огнем боролись 13 человек и 4 единицы техники. Благодаря слаженным действиям, пламя быстро удалось локализовать, а уже через час полностью ликвидировать пожар.
В тот же день не менее крупный пожар произошел около 13 часов селе Большое Чаусово Кетовского района. Огнем были охвачены надворные постройки и жилой дом. Из-за порывистого ветра пламя быстро распространялось. К месту вызова незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-3, ПСЧ-6, ПСЧ-27. К тушению пожара от МЧС России привлечены 17 человек, 4 единицы техники. До приезда пожарных местные жители самостоятельно пытались побороть стихию. Пламя долго не сдавалось. Ликвидировать пожар полностью огнеборцы смогли спустя полтора часа.
Причины пожаров устанавливаются. Не исключено, что возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.
Уральский меридиан: последние новости
Людмила Варакина: Уроки сноса телебашни. Кому на Руси всё позволено? В Челябинске «Рено» столкнулся с «Мерседесом». Погибли 4 человека «Траурный чулок» или сегодняшнее состояние телебашни Екатеринбурга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово106
МВД и СБ Украины перешли на сторону России512
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ35
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой62
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете242
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение