В Зауралье за сутки произошло два крупных пожара

Так, вчера, 24 марта, около 10 утра вспыхнул дом по улице Советской в селе Частоозерье. К месту вызова незамедлительно выехали три пожарно-спасательных подразделений. С огнем боролись 13 человек и 4 единицы техники. Благодаря слаженным действиям, пламя быстро удалось локализовать, а уже через час полностью ликвидировать пожар.

В тот же день не менее крупный пожар произошел около 13 часов селе Большое Чаусово Кетовского района. Огнем были охвачены надворные постройки и жилой дом. Из-за порывистого ветра пламя быстро распространялось. К месту вызова незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-3, ПСЧ-6, ПСЧ-27. К тушению пожара от МЧС России привлечены 17 человек, 4 единицы техники. До приезда пожарных местные жители самостоятельно пытались побороть стихию. Пламя долго не сдавалось. Ликвидировать пожар полностью огнеборцы смогли спустя полтора часа.

Причины пожаров устанавливаются. Не исключено, что возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.