Максимально разрешенную скорость предлагают увеличить до 100–110 км/час

На дорогах России может измениться скоростной режим. Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев предложил разрешить разгоняться за городом до 100–110 км/час.

Идею поддержали в Росавтодоре. Между тем Правилами дорожного движения уже установлен скоростной режим. В жилых зонах — 20 км/час, в городской черте — 60 км/ час, на загородной автодороге (обозначается знаком 5.3 «Дорога для автомобилей») — 90 км/час, для автомагистрали (обозначается знаком 5.1 «Автомагистраль») — 110 км/час. Максимальная же разрешенная скорость — 130 км/час — вводится на автомагистралях специальными знаками. Но таких магистралей в стране мало.

Михаил Блинкин , директор Института экономики транспорта и транспортной политики, уверен, что увеличивать разрешенную скорость нет смысла.

— Во всем мире ее, наоборот, в целях безопасности снижают. В Штатах, например, со 100 до 85,5 мили в час, — пояснил эксперт.

Андрей Орел , лидер московского отделения Федерации автовладельцев России, считает:

— Решение по каждой дороге нужно принимать индивидуально. Большинство наших трасс к разрешенной скорости в 110 км/час, к сожалению, совершенно не готово. На них может резко вырасти аварийность. Но если дорога в хорошем состоянии, то почему бы, собственно, и не разрешить на ней более высокую скорость?