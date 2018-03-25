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Максимально разрешенную скорость предлагают увеличить до 100–110 км/час
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Максимально разрешенную скорость предлагают увеличить до 100–110 км/час 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
На дорогах России может измениться скоростной режим. Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев предложил разрешить разгоняться за городом до 100–110 км/час.
Идею поддержали в Росавтодоре. Между тем Правилами дорожного движения уже установлен скоростной режим. В жилых зонах — 20 км/час, в городской черте — 60 км/ час, на загородной автодороге (обозначается знаком 5.3 «Дорога для автомобилей») — 90 км/час, для автомагистрали (обозначается знаком 5.1 «Автомагистраль») — 110 км/час. Максимальная же разрешенная скорость — 130 км/час — вводится на автомагистралях специальными знаками. Но таких магистралей в стране мало.
Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, уверен, что увеличивать разрешенную скорость нет смысла.
— Во всем мире ее, наоборот, в целях безопасности снижают. В Штатах, например, со 100 до 85,5 мили в час, — пояснил эксперт.
Андрей Орел, лидер московского отделения Федерации автовладельцев России, считает:
— Решение по каждой дороге нужно принимать индивидуально. Большинство наших трасс к разрешенной скорости в 110 км/час, к сожалению, совершенно не готово. На них может резко вырасти аварийность. Но если дорога в хорошем состоянии, то почему бы, собственно, и не разрешить на ней более высокую скорость?
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