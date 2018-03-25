Ещё
В результате пожара в кемеровском ТЦ погибли четыре ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В результате пожара в кемеровском ТЦ погибли четыре ребенка 

ИД «Собеседник» 48 минут назад
Пожар в одном из кинозалов кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни четырех несовершеннолетних.
Об этом сообщает «Интерфакс». Сайт регионального управления МЧС ранее подтвердил информацию о пожаре: «25.03.2018 г. поступило сообщение о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на улице Ленина в городе Кемерово. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения, оперативная группа ФКУ „ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области“. Проводится эвакуация людей».
Позже «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах Кемерова объявил, что спасти удалось не всех. Жертвами пожара стали четверо несовершеннолетних: «Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра». Все экстренные службы города работают над тушением пожара, который затронул пространство на трех этажах четырехэтажного здания
ИД «Собеседник»: последние новости
Часть жителей Якутска и республики Саха остались без света На востоке Москвы в жилом доме взорвался газ МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке из-за 9-метровых волн
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово97
МВД и СБ Украины перешли на сторону России490
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете223
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО249
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой43
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение