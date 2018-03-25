В результате пожара в кемеровском ТЦ погибли четыре ребенка 

Пожар в одном из кинозалов кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни четырех несовершеннолетних.
Об этом сообщает «Интерфакс». Сайт регионального управления МЧС ранее подтвердил информацию о пожаре: «25.03.2018 г. поступило сообщение о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на улице Ленина в городе Кемерово. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения, оперативная группа ФКУ „ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области“. Проводится эвакуация людей».
Позже «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах Кемерова объявил, что спасти удалось не всех. Жертвами пожара стали четверо несовершеннолетних: «Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра». Все экстренные службы города работают над тушением пожара, который затронул пространство на трех этажах четырехэтажного здания