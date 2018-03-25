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В Кузбассе ввели режим ЧС из-за пожара в ТЦ в Кемерово
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В Кузбассе ввели режим ЧС из-за пожара в ТЦ в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что режим «чрезвычайной ситуации» введен в Кемеровской области из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».
"Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам", — сказал Пучков.
Ранее сообщалось, что при пожаре в ТЦ в Кемерово 17 человек пропали без вести, погибли женщина и трое детей.
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