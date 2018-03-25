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При взрыве возле мечети в Афганистане погиб человек
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При взрыве возле мечети в Афганистане погиб человек
РИА Новости
57 минут назад
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РИА Новости
. Один человек погиб, семеро пострадали в результате взрыва возле мечети в
Афганистане
— ТВ
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