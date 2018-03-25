Ещё
При взрыве возле мечети в Афганистане погиб человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При взрыве возле мечети в Афганистане погиб человек 

РИА Новости 57 минут назад
РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали в результате взрыва возле мечети в Афганистане — ТВ
РИА Новости: последние новости
В Южной Корее пассажирский паром налетел на риф У берегов Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,8 В Алтайском крае подтоплены две дороги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России396
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО230
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете102
ИГ устроило внезапную атаку70
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель389
Видео
02:56
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
Общество Экология
02:32
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
02:50
«Дешевый врун»: перепалка Саакашвили и Порошенко
Украина В мире
06:39
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
Политика Статьи
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
МВД и СБ Украины перешли на сторону России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение