Ещё
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье недалеко от побережья индонезийского острова, входящего в группу Барат-Дая, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 08.58 по времени UTC (11.58 мск). Очаг залегал на глубине 149,4 километра.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
РИА Новости: последние новости
Алтайские синоптики назвали фейком из соцсетей данные о 62-градусном морозе У берегов Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,8 Часть жителей Якутска осталась без света из-за аварии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово99
МВД и СБ Украины перешли на сторону России491
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете224
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО249
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой43
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение