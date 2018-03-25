У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье недалеко от побережья индонезийского острова, входящего в группу Барат-Дая, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 08.58 по времени UTC (11.58 мск). Очаг залегал на глубине 149,4 километра.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.