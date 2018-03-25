Весенние паводки пришли в Сибирь и на Дальний Восток 

Наиболее сложная обстановка сейчас в Алтайском крае. Режим чрезвычайной ситуации введен в одном из районов, где подтоплены несколько сотен жилых домов и приусадебных участков. В некоторых местах передвигаться приходится только на лодке. Ситуацию осложняют сильные дожди. Половодье вызвало проблемы и в Хакасии. Вода стоит на улицах и во дворах. А кое-где приусадебные участки вовсе превратились в бурлящие реки. Чтобы отвести воду и не дать ей попасть в дома, МЧС использует мотопомпы. Дороги — особенно те, что проходят в низинах, — засыпают грунтом. А военные инженерные подразделения приступили к взрывным работам на паводкоопасных участках. Толщина льда достигает полутора метров, и это может приводить к тому, что вода выходит из берегов, а на реках появляются заторы. Похожая ситуация в Красноярском крае и в Амурской области.