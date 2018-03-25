Компенсационные автобусы «КМ» за день перевезли более 90 тысяч человек

Автобусы компенсационного маршрута «КМ», которые курсируют между закрытыми станциями Таганско-Краснопресненской линии метро, 24 марта перевезли более 90 тысяч человек. Об этом сообщается в микроблоге Twitter ГУП «Мосгортранс».

Вчера на компенсационных маршрутах КМ на юге #ТКЛ проехали больше 90 тыс. человек. Продолжаем работать — едем хорошо. pic.twitter.com/UbMp1ZjauK

— Мосгортранс (@mosgortrans_ru)

March 25, 2018