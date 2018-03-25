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Компенсационные автобусы «КМ» за день перевезли более 90 тысяч человек
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Компенсационные автобусы «КМ» за день перевезли более 90 тысяч человек 

Москва меняется 48 минут назад
Фото: Москва меняется
Автобусы компенсационного маршрута «КМ», которые курсируют между закрытыми станциями Таганско-Краснопресненской линии метро, 24 марта перевезли более 90 тысяч человек. Об этом сообщается в микроблоге Twitter ГУП «Мосгортранс».
Вчера на компенсационных маршрутах КМ на юге  #ТКЛ проехали больше 90 тыс. человек. Продолжаем работать — едем хорошо. pic.twitter.com/UbMp1ZjauK
— Мосгортранс (@mosgortrans_ru)
March 25, 2018
Сообщение Компенсационные автобусы «КМ» за день перевезли более 90 тысяч человек появились сначала на Москва Меняется.
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