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В Японии извергается вулкан Симмоэ
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В Японии извергается вулкан Симмоэ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
О серии извержений действующего вулкана Симмоэ в Японии сообщило главное метеорологическое управление страны, передает ФБА «Экономика сегодня».
Высота столба дыма и вулканического пепла над кратером горы составляет 3,2 тыс. метров, разброс крупных камней зафиксирован в радиусе 800 метров. Также сообщается о сходе магмы на расстояние, составляющее 800 метров.
Согласно сообщению метеорологической службы Японии, серия извержений «взрывного характера» была зафиксирована в 07.30 по местному времени (01.30 по Московскому времени).
Специалисты продолжают наблюдение за вулканом.
Вулкан Симмоэ расположен на острове Кюсю. В настоящее время в районе извержения объявлен третий уровень опасности из пяти возможных, предусматривающий запрет на восхождение и приближение к горе.
Напомним, что в 2010 году извержение крупного исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль на несколько недель парализовало авиасообщение в Европе, Северной Америке и над Атлантическим океаном.
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