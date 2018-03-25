В Японии извергается вулкан Симмоэ

Высота столба дыма и вулканического пепла над кратером горы составляет 3,2 тыс. метров, разброс крупных камней зафиксирован в радиусе 800 метров. Также сообщается о сходе магмы на расстояние, составляющее 800 метров.

Согласно сообщению метеорологической службы Японии, серия извержений «взрывного характера» была зафиксирована в 07.30 по местному времени (01.30 по Московскому времени).

Специалисты продолжают наблюдение за вулканом.

Вулкан Симмоэ расположен на острове Кюсю. В настоящее время в районе извержения объявлен третий уровень опасности из пяти возможных, предусматривающий запрет на восхождение и приближение к горе.

Напомним, что в 2010 году извержение крупного исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль на несколько недель парализовало авиасообщение в Европе, Северной Америке и над Атлантическим океаном.