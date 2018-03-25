В Японии семеро альпинистов пострадали при восхождении на гору

ТОКИО, 25 мар — РИА Новости . Семеро альпинистов пострадали во время восхождения к одной из восьми вершин горной цепи Яцугатакэ в префектуре Нагано Японии , четверо были спасены, у троих зафиксирована остановка сердца.

По данным агентства Киодо, об инциденте стало известно утром в воскресенье. Группа из семерых альпинистов из японского региона Кансай направлялась к вершине горы Амида в горной цепи Яцугатакэ, которая расположена на высоте 2 тысячи 805 метров. Данный маршрут считается достаточно сложным, отмечает агентства.

Согласно предварительным данным, альпинисты шли в связке, соскользнули с тропы и оказались заблокированы. Четверо были перевезены на вертолете в ближайшую больницу, их жизни ничего не угрожает. У трех человек зафиксирована остановка сердца.

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