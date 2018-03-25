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В селе Куйбышево Алтайского края прорвало дамбу пруда
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В селе Куйбышево Алтайского края прорвало дамбу пруда 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Вода из пруда затопила половину села. Об этом АиФ-Алтай рассказал Николай Розбах, директор МКОУ «Куйбышевская СОШ».
По его словам село Куйбышево первым в Краснощековском районе приняло на себя удар стихии. Пруд, в котором в последнее время разводят рыбу, находится в горах, в 4 км от деревни. Из-за резкого потепления 23 марта он переполнился, и дамба не выдержала напора воды.
«Вода хлынула на село, затопило половину дворов, — рассказал Николай Розбах. — Пострадало жилье, погреба наполнились водой. К счастью, ничего серьезно не размыло. Пострадал мост, который оперативно восстановили на следующий день».
Вода довольно быстро ушла из села. «Если бы пруд не прорвало, у нас бы не было серьезного паводка. Река Маралиха нас бы не „зацепила“, она находится ниже», — сказал Николай Розбах.
Наиболее сильный паводок зафиксирован в селах Маралиха и Усть-Козлуха Краснощековского района. Объявлен режим ЧС.
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