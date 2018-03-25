Жители ряда районов Якутска остались без света из-за аварии

В результате коммунальной аварии без электроснабжения в Якутске остались жители нескольких районов города. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Якутскэнерго».

"Энергию отключили в 12:28 (06:28 мск) в воскресенье. Без энергоснабжения остается часть потребителей города Якутска и центрального энергорайона Якутии ", — заявили в пресс-службе.

Как отмечается, энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.