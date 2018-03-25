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Жители ряда районов Якутска остались без света из-за аварии
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Жители ряда районов Якутска остались без света из-за аварии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В результате коммунальной аварии без электроснабжения в Якутске остались жители нескольких районов города. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Якутскэнерго».
"Энергию отключили в 12:28 (06:28 мск) в воскресенье. Без энергоснабжения остается часть потребителей города Якутска и центрального энергорайона Якутии", — заявили в пресс-службе.
Как отмечается, энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре около 25 тысяч человек остались без света из-за непогоды.
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