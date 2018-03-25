Один человек пострадал на пожаре в Неклиновском районе 

В хуторе Атамановка Неклиновского района 24 марта тушили пожар, сообщают специалисты спасательного ведомства Ростовской области.
Сообщение о происшествии на улице Свободы поступило на пульт дежурного в 20 часов 22 минуты. Горел частный дом.
Для ликвидации пожара из подразделения МЧС был направлен пожарный расчёт в составе четырёх человек и машины.
Огонь на площади в четыре квадратных метра был ликвидирован в 20 часов 45 минут. Но без пострадавших не обошлось — ожоги получил один человек.
По предварительной версии причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности.