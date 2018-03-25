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Пожарные потушили дачный дом в Приморье
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Пожарные потушили дачный дом в Приморье 

Primpress 53 минуты назад
Фото: Primpress
загорелся дачный дом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили полностью охваченный пламенем дом и приступили к тушению. Пожар был локализован и потушен за час.
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