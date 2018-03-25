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Житель затопленного алтайского села рассказал о первом ударе паводка
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Житель затопленного алтайского села рассказал о первом ударе паводка 

АиФ — Алтай 48 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Александр Медведев, житель затопленного села Усть-Козлуха Краснощековского района, рассказал АиФ-Алтай о том, как начинался паводок 2018 года.
«Началось это давно, — говорит Александр Медведев. — В январе вообще не было снега, а морозы ударили под 40 градусов. Земля промерзла больше, чем на 1,5 метра (около 2 метров). Совсем недавно выпал большой слой снега, но без метелей, просто ровным слоем лег. После этого наступило резкое потепление (днем 22 и 23 марта было +17 и +15 градусов — прим. ред.), был сильный ветер и дождь. Это спровоцировало большие потоки с гор, малых речушек. А в реках был толстый слой льда. Реки переполнились и разлились».
По словам Александра, такого паводка, как в 2018 году он не припомнит. 24 марта в Краснощековском районе был введен режим ЧС, по последним данным МЧС, в Усть-Козлухе затоплено 98 домов и 150 приусадебных участков.
В ночь на 25 марта в районе похолодало, вода начала отступать.
Но расслабляться рано: на 26 марта снова передано штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра.
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