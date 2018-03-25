Житель затопленного алтайского села рассказал о первом ударе паводка

«Началось это давно, — говорит Александр Медведев. — В январе вообще не было снега, а морозы ударили под 40 градусов. Земля промерзла больше, чем на 1,5 метра (около 2 метров). Совсем недавно выпал большой слой снега, но без метелей, просто ровным слоем лег. После этого наступило резкое потепление (днем 22 и 23 марта было +17 и +15 градусов — прим. ред.), был сильный ветер и дождь. Это спровоцировало большие потоки с гор, малых речушек. А в реках был толстый слой льда. Реки переполнились и разлились».

По словам Александра, такого паводка, как в 2018 году он не припомнит. 24 марта в Краснощековском районе был введен режим ЧС, по последним данным МЧС, в Усть-Козлухе затоплено 98 домов и 150 приусадебных участков.

В ночь на 25 марта в районе похолодало, вода начала отступать.

Но расслабляться рано: на 26 марта снова передано штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра.