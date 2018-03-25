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В России начались масштабные межведомственные учения по тушению лесных пожаров
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В России начались масштабные межведомственные учения по тушению лесных пожаров 

RT на русском 50 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Как сообщает РИА Новости, в учениях задействована авиация МЧС, Министерства обороны и Росгвардии.
«В ходе масштабного командно-штабного учения, в которых принимают участие сразу три ведомства …органы управления и авиация готовятся к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и предстоящего пожароопасного периода 2018 года», — заявил представитель МЧС.
Всего в учениях условно задействованы около 40 самолётов и более 120 вертолётов, в том числе от МЧС России — 19 самолётов и около 55 вертолётов.
В начале февраля на Дальнем Востоке прошли масштабные учения МЧС.
RT на русском: последние новости
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