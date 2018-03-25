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В России начались крупные межведомственные учения по тушению лесных пожаров
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В России начались крупные межведомственные учения по тушению лесных пожаров 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Масштабные межведомственные учения по тушению лесных пожаров и ликвидации последствий паводка начались в России, в них задействована авиация МЧС, Министерства обороны и Росгвардии, сообщили в пресс-службе МЧС.
"В ходе масштабного командно-штабного учения, в которых принимают участие сразу три ведомства — МЧС, Минобороны и Росгвардии — органы управления и авиация готовятся к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и предстоящего пожароопасного периода 2018 года", — сказал представитель МЧС.
Всего в учениях условно задействованы около 40 самолетов и более 120 вертолётов, в том числе от МЧС России — 19 самолетов и около 55 вертолетов. Все воздушные суда оснащены водосливными устройствами.
"В ходе маневров отрабатываются навыки должностных лиц органов управления и сил авиации при организации реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, а также отрабатываются вопросы взаимодействия, обмена информации и проверки готовности органов управления и оперативных групп", — сообщили в МЧС.
Тушение лесных пожаров с использованием авиации — наиболее эффективный способ справиться с огнем и не допустить его распространения на жилые дома и социальные объекты. Во время весеннего паводка авиационная группировка позволяет провести мониторинг и оценить обстановку в зоне паводка.
В пятницу глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от подчиненных подготовить авиацию министерства для борьбы с лесными пожарами. В рамках подготовки к пожароопасному периода 2018 года на территории России МЧС совместно с другими министерствами, ведомствами и службами сформировало авиационную группировку, в состав которой вошли более 420 воздушных судов — свыше 170 самолетов и 245 вертолетов.
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