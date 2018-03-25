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Британцы устроили дебош на борту самолета
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Британцы устроили дебош на борту самолета 

Российская Газета 47 минут назад
Авиалайнер британской авиакомпании Thomas Cook Airlines незапланированно сел в канадском Виннипеге (провинция Манитоба). Экипаж принял решение совершить посадку из-за конфликта пассажиров, возникшего на борту.
После приземления полиция задержала пятерых пассажиров, граждан Великобритании, устроивших дебош. Злоумышленников вывели из самолета в наручниках. Задержанные не оказали сопротивления местным стражам порядка.
В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС. Самолет направился в Лас-Вегас.
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