Британцы устроили дебош на борту самолета 

Авиалайнер британской авиакомпании Thomas Cook Airlines незапланированно сел в канадском Виннипеге (провинция Манитоба). Экипаж принял решение совершить посадку из-за конфликта пассажиров, возникшего на борту.
После приземления полиция задержала пятерых пассажиров, граждан Великобритании, устроивших дебош. Злоумышленников вывели из самолета в наручниках. Задержанные не оказали сопротивления местным стражам порядка.
В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС. Самолет направился в Лас-Вегас.