Первый самолет с Камчатки в Анадырь не улетел вовремя из-за погоды на Чукотке

С Камчатки в Анадырь сегодня все же отправится самолет Ан-26, который станет первым в открываемом регулярном сообщении между двумя регионами Дальнего Востока. Как сообщили «КамИНФОРМ» в аэропорту Петропавловска-Камчатского, борт должен был вылететь еще вчера, но в столице Чукотки была плохая погода, из-за которой выполнение рейса перенесли на сегодня.

На борту самолета, который вмещает в себя 26 пассажиров, сегодня в Анадырь улетят 11 человек, на обратный рейс билеты купили 12 пассажиров.

«Сейчас мы совместно с Правительством Чукотского автономного округа прорабатываем вопрос совместного субсидирования при осуществлении авиаперевозок по маршруту «Петропавловск-Камчатский — Анадырь — Петропавловск-Камчатский», — сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

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