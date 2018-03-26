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Первый самолет с Камчатки в Анадырь не улетел вовремя из-за погоды на Чукотке
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Первый самолет с Камчатки в Анадырь не улетел вовремя из-за погоды на Чукотке 

КамИнформ 37 минут назад
С Камчатки в Анадырь сегодня все же отправится самолет Ан-26, который станет первым в открываемом регулярном сообщении между двумя регионами Дальнего Востока. Как сообщили «КамИНФОРМ» в аэропорту Петропавловска-Камчатского, борт должен был вылететь еще вчера, но в столице Чукотки была плохая погода, из-за которой выполнение рейса перенесли на сегодня.
На борту самолета, который вмещает в себя 26 пассажиров, сегодня в Анадырь улетят 11 человек, на обратный рейс билеты купили 12 пассажиров.
«Сейчас мы совместно с Правительством Чукотского автономного округа прорабатываем вопрос совместного субсидирования при осуществлении авиаперевозок по маршруту «Петропавловск-Камчатский — Анадырь — Петропавловск-Камчатский», — сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
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