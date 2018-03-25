В Кузбассе ввели режим ЧС из-за пожара в ТЦ в Кемерово

"Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам", — сказал Пучков.

Ранее сообщалось, что при пожаре в ТЦ в Кемерово 17 человек пропали без вести, погибли женщина и трое детей.