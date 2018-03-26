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Тление в завалах сгоревшего ТЦ в Кемерово перешло в активную фазу
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Тление в завалах сгоревшего ТЦ в Кемерово перешло в активную фазу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Тление в завалах сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где от пожара погибло 64 человека, перешло в активную фазу, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков журналистам.
"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, на стадии многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу", — сказал Пучков, находящийся на месте пожара.
По его словам, на данный момент 64 человека погибло, из них из-под завалов еще не подняли 6 человек.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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