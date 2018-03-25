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Срочно: В районе с координатами 45,8299 градуса южной широты и 96,099 градуса восточной долготы произошло землетрясение магнитудой 6,3
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Срочно: В районе с координатами 45,8299 градуса южной широты и 96,099 градуса восточной долготы произошло землетрясение магнитудой 6,3 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — По информации Геологической службы
США, в воскресенье в 3:58 по пекинскому времени в районе с  координатами 45,8299 градуса южной широты и 96,099 градуса
восточной долготы произошло землетрясение магнитудой 6,3. —0—
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