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Военно-Грузинская дорога закрыта из-за угрозы схода лавин
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Военно-Грузинская дорога закрыта из-за угрозы схода лавин 

Вести.Ru 1 час назад
Из-за лавинной опасности запрещено движение всех видов транспорта по 16-километровому участку Военно-Грузинской дороги, которая является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению, сообщает "Интерфакс".
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