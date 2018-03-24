В Крыму спасли упавшего в реку мужчину

Крыму спасатели помогли мужчине, упавшему с подпорной стены в реку Водопадная, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС . «К месту происшествия были немедленно направлены сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда „Крым-Спас“ в составе пяти человек и одной единицы техники», — рассказали в ведомстве.

Пострадавший находился в русле реки глубиной более пяти метров в течение довольно продолжительного времени. У него были все признаки сильного переохлаждения.

Эвакуацию провели с помощью альпинистского снаряжения и специальных носилок. Впоследствии спасатели передали мужчину сотрудникам скорой помощи.