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В Крыму спасли упавшего в реку мужчину
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В Крыму спасли упавшего в реку мужчину 

RT на русском 53 минуты назад
В Крыму спасатели помогли мужчине, упавшему с подпорной стены в реку Водопадная, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. «К месту происшествия были немедленно направлены сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда „Крым-Спас“ в составе пяти человек и одной единицы техники», — рассказали в ведомстве.
Пострадавший находился в русле реки глубиной более пяти метров в течение довольно продолжительного времени. У него были все признаки сильного переохлаждения.
Эвакуацию провели с помощью альпинистского снаряжения и специальных носилок. Впоследствии спасатели передали мужчину сотрудникам скорой помощи.
15 марта Newinform сообщало, что МЧС предупредило об опасности выхода на лёд в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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