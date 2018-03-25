В Сибири начались весенние паводки

Последствия снежной зимы на сельских улицах, на видео и в комментариях местных жителей.

Наиболее активное таяние снега — в Краснощековском районе Алтайского края, в Ширинском и Аскизском районах Хакасии. Реки вышли из берегов, затоплены леса и дороги.

В помощь местным жителям — более 300 спасателей МЧС . Тяжелая техника, пожарные машины, тракторы, самосвалы и мотопомпы.

"Проводилось здесь силами района большая работа по отсыпке насыпей на улицах, порядка 200 кубов грунта было завезено, отсыпано, уложено — большая работа проделана. Все территории, которые были подтоплены — необходимо откачивать воду, чем сейчас собственно занимаются машины", — рассказал замначальника ГУ МЧС по республике Хакасия.