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В Сибири начались весенние паводки
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В Сибири начались весенние паводки 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Алтайский Край, республика Хакасия и восточная часть Казахстана оказались в зоне активного паводка, рассказал "ТВ Центр". В некоторых районах затопило целые села. Во дворах вода по колено.
Последствия снежной зимы на сельских улицах, на видео и в комментариях местных жителей.
Наиболее активное таяние снега — в Краснощековском районе Алтайского края, в Ширинском и Аскизском районах Хакасии. Реки вышли из берегов, затоплены леса и дороги.
В помощь местным жителям — более 300 спасателей МЧС. Тяжелая техника, пожарные машины, тракторы, самосвалы и мотопомпы.
"Проводилось здесь силами района большая работа по отсыпке насыпей на улицах, порядка 200 кубов грунта было завезено, отсыпано, уложено — большая работа проделана. Все территории, которые были подтоплены — необходимо откачивать воду, чем сейчас собственно занимаются машины", — рассказал замначальника ГУ МЧС по республике Хакасия.
Под особым контролем специалистов Минприроды гидротехнические объекты региона. Мониторинг ситуации осуществляют, в том числе, и с воздуха, с помощью вертолетов. Чтобы не допустить ледовых заторов, силами МЧС проводится ряд профилактических мероприятий. Там, где еще не начался активный ледоход, расчищают береговую линию, проводят распиловку и подрывы льда. При этом в МЧС не исключают осложнения паводковой ситуации. Синоптики в ближайшие дни прогнозируют сильные осадки.
Андрей Сидоренко, «ТВ Центр»
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