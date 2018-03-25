Ещё
В Алтайском районе сильный ветер сорвал крыши с домов и школы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском районе сильный ветер сорвал крыши с домов и школы 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Сильный ветер сорвал крыши с домов и школы в селе Алтайское 24 марта, сообщает Бийский рабочий. Часть конструкции порвала провода, в связи с чем перебои с электричеством возникли в центре села.
Дом на улице Советская и школа №3 остались без новой кровли. Источник также сообщает, что районной больнице отключили свет.
Напомним, в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение на ближайшие дни из-за дождя, сильного ветра и гололеда. Порывы ветра достигают 30 м/с. Кроме того, в регионе объявлена повышенная готовность из-за паводка. В нескольких районах талые воды подтопили земельные участки.
АиФ — Алтай: последние новости
Паводок-2018 в Алтайском крае: обзор соцсетей за 24 марта Талые воды подтопили населенные пункты в 3 районах Алтайского края В Алтайском крае 2 марта прогнозируют до -28 градусов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе признались в любви к РФ и Путину55
«Лондон фактически подтвердил разработку боевых химвеществ»57
Россию предлагают вернуть в «Большую восьмерку»55
«Разоблачение Савченко войдет в историю»21
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть182
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение