В Алтайском районе сильный ветер сорвал крыши с домов и школы 

Сильный ветер сорвал крыши с домов и школы в селе Алтайское 24 марта, сообщает Бийский рабочий. Часть конструкции порвала провода, в связи с чем перебои с электричеством возникли в центре села.
Дом на улице Советская и школа №3 остались без новой кровли. Источник также сообщает, что районной больнице отключили свет.
Напомним, в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение на ближайшие дни из-за дождя, сильного ветра и гололеда. Порывы ветра достигают 30 м/с. Кроме того, в регионе объявлена повышенная готовность из-за паводка. В нескольких районах талые воды подтопили земельные участки.