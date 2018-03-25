В Алтайском районе сильный ветер сорвал крыши с домов и школы

Сильный ветер сорвал крыши с домов и школы в селе Алтайское 24 марта, сообщает Бийский рабочий. Часть конструкции порвала провода, в связи с чем перебои с электричеством возникли в центре села.

Дом на улице Советская и школа №3 остались без новой кровли. Источник также сообщает, что районной больнице отключили свет.