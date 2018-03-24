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В квартире на востоке Москвы прогремел взрыв
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В квартире на востоке Москвы прогремел взрыв 

Свободная пресса 34 минуты назад
В одной из квартир жилого дома, расположенного на востоке российской столицы в районе Гольяново, прогремел взрыв.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, ЧП произошло по адресу Хабаровская улица, 18/2.
Согласно предварительной информации, здесь в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. Сразу после взрыва в жилище начался пожар.
В ходе его тушения были спасены семь человек. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.
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