Ещё
Вертолёт МЧС произвёл аварийную посадку в Тульской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вертолёт МЧС произвёл аварийную посадку в Тульской области 

Говорит Москва 1 час назад
Экипаж принял решение об экстренной посадке. После промывки фильтра Ми-8 долетел до населённого пункта Кураково, где находится Тульский спасательный центр МЧС.
Пострадавших нет, все обстоятельства выясняются, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва: последние новости
100 человек эвакуировали из ТЦ на юго-востоке Москвы из-за пожара Лавина сошла на автостоянку в Приэльбрусье В Вологде горит склад с мебелью
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза511
Васильева спасла умирающего Добронравова25
«ЦРУ готовило переворот в России»485
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть126
Украинцы устали от Украины147
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение