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Вертолёт МЧС произвёл аварийную посадку в Тульской области
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Вертолёт МЧС произвёл аварийную посадку в Тульской области
Говорит Москва
1 час назад
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Экипаж принял решение об экстренной посадке. После промывки фильтра Ми-8 долетел до населённого пункта Кураково, где находится Тульский спасательный центр МЧС.
Пострадавших нет, все обстоятельства выясняются, передаёт
РИА Новости
.
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