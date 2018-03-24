Ещё
МЧС выясняет причину возгорания квартиры на востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС выясняет причину возгорания квартиры на востоке Москвы 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на востоке Москвы в субботу, 24 марта.
— Благодаря оперативным действиям пожар ликвидирован в квартире по адресу: улица Хабаровская, дом 18, корпус 2 (ВАО, Гольяново), — сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в социальной сети Twitter.
Благодаря оперативным действиям пожар ликвидирован в квартире по адресу: ул. Хабаровская д.18 к.2 (ВАО, Гольяново). С близлежащих этажей спасено 7 человек. Площадь составила 15 м.кв.. Сведений о пострадавших не поступало. Причина пожара выясняется.
— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 24 марта 2018 г.
По данным ведомства, с близлежащих этажей были спасены семь человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Пожарные службы выясняют причину возгорания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 100 человек эвакуировали из магазина на юго-востоке Москвы
Вечерняя Москва: последние новости
Около 100 человек эвакуировали из магазина на юго-востоке Москвы Наряды МЧС покидают место обрушения здания на Трубной улице Спасатели извлекают из воды собаку, тонущую на Рубцовской набережной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза414
«ЦРУ готовило переворот в России»465
Васильева спасла умирающего Добронравова15
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть105
Украинцы устали от Украины89
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение