МЧС выясняет причину возгорания квартиры на востоке Москвы

Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на востоке Москвы в субботу, 24 марта.

— Благодаря оперативным действиям пожар ликвидирован в квартире по адресу: улица Хабаровская, дом 18, корпус 2 (ВАО, Гольяново), — сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в социальной сети Twitter.

Благодаря оперативным действиям пожар ликвидирован в квартире по адресу: ул. Хабаровская д.18 к.2 (ВАО, Гольяново). С близлежащих этажей спасено 7 человек. Площадь составила 15 м.кв.. Сведений о пострадавших не поступало. Причина пожара выясняется.

— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 24 марта 2018 г.

По данным ведомства, с близлежащих этажей были спасены семь человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Пожарные службы выясняют причину возгорания.

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