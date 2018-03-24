В Тульской области экстренно сел вертолет МЧС

"Неисправность возникла во время перелета вертолета из Воронежа. Через 100 километров после вылета на табло загорелась аварийная лампочка неисправности фильтра правого двигателя", — сказал источник.

Обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются. После промывки фильтра вертолет перелетел на расположенную неподалеку площадку.