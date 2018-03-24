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В Тульской области экстренно сел вертолет МЧС
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В Тульской области экстренно сел вертолет МЧС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вертолет Ми-8 МЧС России совершил аварийную посадку в Тульской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"Неисправность возникла во время перелета вертолета из Воронежа. Через 100 километров после вылета на табло загорелась аварийная лампочка неисправности фильтра правого двигателя", — сказал источник.
Обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются. После промывки фильтра вертолет перелетел на расположенную неподалеку площадку.
Ранее сообщалось, что в Чечне потерпел крушение вертолет спецслужб.
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