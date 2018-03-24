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В московской квартире самогонный аппарат «устроил» пожар
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В московской квартире самогонный аппарат «устроил» пожар 

BFM.RU 34 минуты назад
Фото: Газета "Труд"
Причиной пожара в квартире на Хабаровской улице в Москве стал самогонный аппарат. Об этом сообщили «Интерфаксу» в «Мосгазе», опровергнув информацию о взрыве бытового газа.
«Информация, появившееся в ряде СМИ, о взрыве газа не соответствуют действительности», сообщила пресс-служба предприятия. Ранее в ряде СМИ появилась информация о взрыве бытового газа в одной из квартир на Хабаровской улице, 18, в результате чего произошел пожар.
В ходе тушения пожара были спасены семь человек. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.
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