В московской квартире самогонный аппарат «устроил» пожар

Причиной пожара в квартире на Хабаровской улице в Москве стал самогонный аппарат. Об этом сообщили «Интерфаксу» в «Мосгазе», опровергнув информацию о взрыве бытового газа.

«Информация, появившееся в ряде СМИ, о взрыве газа не соответствуют действительности», сообщила пресс-служба предприятия. Ранее в ряде СМИ появилась информация о взрыве бытового газа в одной из квартир на Хабаровской улице, 18, в результате чего произошел пожар.