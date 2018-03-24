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Самогонный аппарат стал причиной пожара на Хабаровской улице в Москве
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Самогонный аппарат стал причиной пожара на Хабаровской улице в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Вспышка спирта привела к пожару в жилом доме на Хабаровской улице в Москве, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"Причиной пожара стала вспышка спиртосодержащей продукции", — сказали в ведомстве.
Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в квартире взорвался самогонный аппарат. Этот хлопок жильцы дома приняли за взрыв газа, отметил собеседник агентства.
Пожар в квартире на 7-м этаже дома 18, корпус 2, на Хабаровской улице в Москве произошел в субботу утром. Площадь пожара составила 15 кв. м. Из дома эвакуировали семь человек. Сведений о пострадавших не поступало.
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