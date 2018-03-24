Самогонный аппарат стал причиной пожара на Хабаровской улице в Москве

"Причиной пожара стала вспышка спиртосодержащей продукции", — сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в квартире взорвался самогонный аппарат. Этот хлопок жильцы дома приняли за взрыв газа, отметил собеседник агентства.

Пожар в квартире на 7-м этаже дома 18, корпус 2, на Хабаровской улице в Москве произошел в субботу утром. Площадь пожара составила 15 кв. м. Из дома эвакуировали семь человек. Сведений о пострадавших не поступало.