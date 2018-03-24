В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,3

Эпицентр располагался в одном километре к юго-востоку от побережья острова Новая Британия и в 151 километре к востоку от расположенного на нем города Кимбе . Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.