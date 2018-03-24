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В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение
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В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,3 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: AFP 2018 / Frederick Florin
У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает геологическая служба США (USGS).
Эпицентр располагался в одном километре к юго-востоку от побережья острова Новая Британия и в 151 километре к востоку от расположенного на нем города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что а острове Новая Гвинея (территория Папуа — Новой Гвинеи) был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7.
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