У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает геологическая служба США (USGS).
Эпицентр располагался в одном километре к юго-востоку от побережья острова Новая Британия и в 151 километре к востоку от расположенного на нем города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что а острове Новая Гвинея (территория Папуа — Новой Гвинеи) был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7.