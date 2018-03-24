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В Кабардино-Балкарии в здании сельской школы произошел пожар
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В Кабардино-Балкарии в здании сельской школы произошел пожар 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 24 мар — РИА Новости. Пожар в здании сельской школы произошел в субботу днем в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в результате возгорания никто не пострадал, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
"Днем в субботу поступила информация, что в поселке Эльбрус в МОУ СОШ №1 произошло срабатывание сигнализации и горение на первом этаже. В 13.09 мск на пожар были высланы 17 человек личного состава и пять единиц техники", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, в прибывшие на место пожарные установили, что на первом этаже в одном из школьных кабинетов горит мебель на площади 20 квадратных метров.
"В 13.23 мск пожар был локализован. Эвакуация не проводилась в связи с отсутствием в школе учащихся и работников. Пострадавших и погибших нет", — уточняет ведомство.
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