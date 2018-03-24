В Кабардино-Балкарии в здании сельской школы произошел пожар

"Днем в субботу поступила информация, что в поселке Эльбрус в МОУ СОШ №1 произошло срабатывание сигнализации и горение на первом этаже. В 13.09 мск на пожар были высланы 17 человек личного состава и пять единиц техники", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в прибывшие на место пожарные установили, что на первом этаже в одном из школьных кабинетов горит мебель на площади 20 квадратных метров.

"В 13.23 мск пожар был локализован. Эвакуация не проводилась в связи с отсутствием в школе учащихся и работников. Пострадавших и погибших нет", — уточняет ведомство.