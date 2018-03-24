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Губернатор Алтая ввел режим ЧС в районе региона из-за паводка
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Губернатор Алтая ввел режим ЧС в районе региона из-за паводка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАРНАУЛ, 24 мар — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Александр Карлин в субботу ввел режим чрезвычайной ситуации в Краснощековском районе региона, где из-за паводка оказались подтоплены около 200 жилых домов и более 500 приусадебных участков, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На территории Краснощековского района из-за подтопления талыми водами сел Маралиха и Усть-Козлуха введен режим чрезвычайной ситуации, в соответствии с которым организована работа всех структур, включенных в региональную систему РСЧС. Предварительно известно, что наиболее сложная обстановка сложилась в населенных пунктах Усть-Козлуха, где подтоплено более 150 приусадебных участков, 98 жилых домов, и в селе Маралиха, где пострадали 420 приусадебных участков, 106 жилых домов", — говорится в сообщении.
По словам начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игоря Лисина, общая группировка сил в районе составляет 340 человек, 160 единиц техники. Задействованы также силы Сибирского спасательного центра, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по краю.
"Приведены в готовность 12 пунктов временного размещения общей вместимостью 1096 мест. Проводятся инженерно-технические мероприятия по отводу воды в приусадебных участках. Мероприятия по всестороннему жизнеобеспечению населения организованы в полном объеме", — заявил Лисин.
По его словам, особое внимание уделяется маломобильным, социально незащищенным категориям населения. Поддерживается работа объектов торговли. Идет постоянное информирование населения, проводится инструктаж действий.
Всего в крае в настоящий момент подтопление талыми водами населенных пунктов зафиксировано в 12 районах.
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