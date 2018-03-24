Губернатор Алтая ввел режим ЧС в районе региона из-за паводка

"На территории Краснощековского района из-за подтопления талыми водами сел Маралиха и Усть-Козлуха введен режим чрезвычайной ситуации, в соответствии с которым организована работа всех структур, включенных в региональную систему РСЧС. Предварительно известно, что наиболее сложная обстановка сложилась в населенных пунктах Усть-Козлуха, где подтоплено более 150 приусадебных участков, 98 жилых домов, и в селе Маралиха, где пострадали 420 приусадебных участков, 106 жилых домов", — говорится в сообщении.

По словам начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игоря Лисина, общая группировка сил в районе составляет 340 человек, 160 единиц техники. Задействованы также силы Сибирского спасательного центра, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по краю.

"Приведены в готовность 12 пунктов временного размещения общей вместимостью 1096 мест. Проводятся инженерно-технические мероприятия по отводу воды в приусадебных участках. Мероприятия по всестороннему жизнеобеспечению населения организованы в полном объеме", — заявил Лисин.

По его словам, особое внимание уделяется маломобильным, социально незащищенным категориям населения. Поддерживается работа объектов торговли. Идет постоянное информирование населения, проводится инструктаж действий.

Всего в крае в настоящий момент подтопление талыми водами населенных пунктов зафиксировано в 12 районах.