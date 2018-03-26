Более 200 спасателей направились в Алтайский край из-за подтоплений

Ранее в понедельник губернатор Александр Карлин во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявил, что паводковая ситуация в Алтайском крае развивается по наиболее сложному из прогнозируемых варианту, в регионе уже эвакуировано 468 человек.

Республики Алтай и "Более 200 спасателей с техникой и плавсредствами из Новосибирской области Красноярска направляются в Алтайский край для оказания помощи населению и местным властям в борьбе с подтоплениями", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя Сибирского регионального центра МЧС, причина подтоплений — в таянии снега и склоновых стоках, которые заливают дворы, подвалы и приусадебные участки в низинах. Дополнительные силы спасателей требуются из-за многодневных дождей, которые прогнозируют синоптики. Предполагается, что зона подтопления из-за осадков будет расширяться.

В зоне подтопления находятся семь населенных пунктов в трех районах Алтайского края, откуда эвакуированы местные жители. На откачке воды и возведении защитных сооружений работают более 450 специалистов и около 140 единиц техники.