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Ситуация у ТЦ в Кемерове, где произошёл крупный пожар
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Ситуация у ТЦ в Кемерове, где произошёл крупный пожар
RT на русском
1 час назад
Фото:
Газета Кемерова
Комментарии
В
Кемерове
ликвидируют пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Его жертвами стали четыре человека — три ребёнка и одна женщина. Возгоранию присвоен третий уровень сложности. RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
СК уточнил данные о погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове
Источник: площадь пожара в ТЦ в Кемерове увеличилась до 500 квадратных метров
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Ещё 1 источник
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