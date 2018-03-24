Один человек погиб при взрыве автомобиля в Александрии 

Один человек погиб в результате взрыва в египетской Александрии, еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает газета Youm со ссылкой на данные местных служб скорой помощи.
Инцидент во втором по величине городе Египта, который расположен на севере страны на побережье Средиземного моря, произошел в субботу. Взрывное устройство было заложено в припаркованный на одной из улиц автомобиль.
Местные СМИ выдвигают версию о том, что атака была попыткой покушения на руководителя службы безопасности города, который в этот момент находился неподалеку от автомобиля-бомбы. Данных о его состоянии здоровья не приводится.