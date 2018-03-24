Один человек погиб при взрыве автомобиля в Александрии

Один человек погиб в результате взрыва в египетской Александрии, еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает газета Youm со ссылкой на данные местных служб скорой помощи.

Инцидент во втором по величине городе Египта , который расположен на севере страны на побережье Средиземного моря, произошел в субботу. Взрывное устройство было заложено в припаркованный на одной из улиц автомобиль.

Местные СМИ выдвигают версию о том, что атака была попыткой покушения на руководителя службы безопасности города, который в этот момент находился неподалеку от автомобиля-бомбы. Данных о его состоянии здоровья не приводится.