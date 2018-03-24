Фотоистория: как пережили люди великую снежную бурю 1888 года

130 лет назад на восточное побережье обрушился самый мощный снегопад за всю историю США , который позже назовут «Великой снежной бурей 1888 года».

За двое суток выпало от 25 до 147 см. снега. Температура воздуха в Нью-Йорке опустилась до -14С, что сделало март 1888 года самым холодным за всю историю метеонаблюдений.

Штормовой ветер дувший со скоростью более 75 км/ч наметал сугробы высотой до 15 метров. Самый большой сугроб намело в бруклинском районе Грэйвсенд. Его высота составила 16 метров. В результате, многие дома завалило снегом по самую крышу.

Движение транспорта было полностью парализовано. Поезда надземных веток метро встали прямо на путях. Порядка 15 000 пассажиров оказались заблокированными в вагонах. Их пришлось доставать оттуда при помощи длинных приставных лестниц.

Улицы и дороги замело, а некоторые жители были заблокированы своих жилищах на протяжении недели. Буря парализовала работу всех городских служб включая пожарных.

На вызовы никто не выезжал. Доставить больного в госпиталь было не возможно. Многие города остались без телеграфной связи, так как в те времена все провода тогда прокладывали на столбах.

В прибрежных водах Атлантики затонуло и село на мель более 200 судов. По меньшей мере сотня моряков погибла. Всего жертвами снегопада стали 400 с лишним человек. 200 из них погибло в одном только Нью-Йорке.

Весь снег приходилось убирать вручную, а его было так много, что на это ушел не один день. Вывезти его не представлялось возможным, поэтому снег просто сгребали в огромные кучи, которые пытались плавить при помощи гигантских костров.

Через несколько дней температура поднялась и началась оттепель. Таяние снега привело к сильнейшему наводнению от которого пострадали многие нью-йоркские районы и особенно Бруклин

Разрушительные последствия снегопада привели власти Нью-Йорка к необходимости модернизации городской инфраструктуры. Телеграфные и телефонные провода, электрическую сеть и газовые трубы убирали под землю. Так же задумались о строительстве подземных веток метро. Первая из которых была открыта в 1904 году.