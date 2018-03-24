Фотоистория: как пережили люди великую снежную бурю 1888 года 

130 лет назад на восточное побережье обрушился самый мощный снегопад за всю историю США, который позже назовут «Великой снежной бурей 1888 года».
За двое суток выпало от 25 до 147 см. снега. Температура воздуха в Нью-Йорке опустилась до -14С, что сделало март 1888 года самым холодным за всю историю метеонаблюдений.
Штормовой ветер дувший со скоростью более 75 км/ч наметал сугробы высотой до 15 метров. Самый большой сугроб намело в бруклинском районе Грэйвсенд. Его высота составила 16 метров. В результате, многие дома завалило снегом по самую крышу.
Движение транспорта было полностью парализовано. Поезда надземных веток метро встали прямо на путях. Порядка 15 000 пассажиров оказались заблокированными в вагонах. Их пришлось доставать оттуда при помощи длинных приставных лестниц.
Улицы и дороги замело, а некоторые жители были заблокированы своих жилищах на протяжении недели. Буря парализовала работу всех городских служб включая пожарных.
На вызовы никто не выезжал. Доставить больного в госпиталь было не возможно. Многие города остались без телеграфной связи, так как в те времена все провода тогда прокладывали на столбах.
В прибрежных водах Атлантики затонуло и село на мель более 200 судов. По меньшей мере сотня моряков погибла. Всего жертвами снегопада стали 400 с лишним человек. 200 из них погибло в одном только Нью-Йорке.
Весь снег приходилось убирать вручную, а его было так много, что на это ушел не один день. Вывезти его не представлялось возможным, поэтому снег просто сгребали в огромные кучи, которые пытались плавить при помощи гигантских костров.
Через несколько дней температура поднялась и началась оттепель. Таяние снега привело к сильнейшему наводнению от которого пострадали многие нью-йоркские районы и особенно Бруклин.
Разрушительные последствия снегопада привели власти Нью-Йорка к необходимости модернизации городской инфраструктуры. Телеграфные и телефонные провода, электрическую сеть и газовые трубы убирали под землю. Так же задумались о строительстве подземных веток метро. Первая из которых была открыта в 1904 году.