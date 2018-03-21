Почти 40 детей пострадали в Подмосковной школе от запаха газа

Почти 40 учеников школы № 2 в подмосковном Волоколамске почувствовало себя плохо из-за неприятного запаха, сообщают СМИ. На настоящий момент известно, что четыре школьника были госпитализированы.

Первоначало предполагалось, что интоксикация была вызвана распылением газового баллончика. Однако, как сообщают СМИ, ни директор школы Ирина Дмитриенко, ни полиция не подтверждают эту версию. Позже появилось сообщение, что проблемы с самочувствием школьников вызваны запахом с полигона твердых бытовых отходов «Ядрово».