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Почти 40 детей пострадали в Подмосковной школе от запаха газа
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Почти 40 детей пострадали в Подмосковной школе от запаха газа 

Вести Подмосковья 21 марта 2018
Фото: Вести Подмосковья
Почти 40 учеников школы № 2 в подмосковном Волоколамске почувствовало себя плохо из-за неприятного запаха, сообщают СМИ. На настоящий момент известно, что четыре школьника были госпитализированы.
Первоначало предполагалось, что интоксикация была вызвана распылением газового баллончика. Однако, как сообщают СМИ, ни директор школы Ирина Дмитриенко, ни полиция не подтверждают эту версию. Позже появилось сообщение, что проблемы с самочувствием школьников вызваны запахом с полигона твердых бытовых отходов «Ядрово».
Ранее уже сообщалось о жалобах жителей Волоколамского района на неприятный запах, идущий от полигона «Ядрово». В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта. После дегазации на территории планируют создать систему постоянного мониторинга и контроля качества воздуха. Глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.
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