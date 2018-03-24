На пожаре в белгородском селе есть пострадавший

В 22.29 23 марта на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании дома в селе Красное Алексеевского района.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в доме пострадавшего человека. Им удалось справиться с огнем за 47 минут. Всего к ликвидации пожара привлекались девять человек и три единицы техники.