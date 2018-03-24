На пожаре в белгородском селе есть пострадавший 

В 22.29 23 марта на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании дома в селе Красное Алексеевского района.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в доме пострадавшего человека. Им удалось справиться с огнем за 47 минут. Всего к ликвидации пожара привлекались девять человек и три единицы техники.
Еще один пожар случился 23 марта в Белгородской области. В 18.47 в селе Огибное Чернянского района загорелся автомобиль Hyunday. Пожарным удалось потушить машину через 26 минут. Всего к ликвидации возгорания привлекались 10 человек и пять единиц техники.