Сильный ветер снес крыши домов в горном районе Ингушетии

МАГАС , 24 марта. / ТАСС /. Сильный ветер снес крыши домов и опорные столбы линий электропередачи в Джейрахском районе Ингушетии . Об этом сообщил в субботу ТАСС сотрудник администрации района Аслан Ахриев.

"В 02:00 (мск) поднялся ветер и примерно у 13 домов либо полностью, либо наполовину снесло крыши. Попадали столбы и даже кирпичные заборы", — рассказал Ахриев.

По информации МЧС региона, в результате ЧП никто не пострадал. «Никаких жертв нет, и это главное. Электричество отключить во всем районе дал указание глава района, чтобы не было перехлестов и замыканий», — рассказал пресс— секретарь МЧС региона Иса Костоев

По его словам, подачу электроэнергии пока не восстановили. На место происшествия выехала правительственная комиссия региона.