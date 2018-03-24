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Сильный ветер снес крыши домов в горном районе Ингушетии
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Сильный ветер снес крыши домов в горном районе Ингушетии 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 24 марта. /ТАСС/. Сильный ветер снес крыши домов и опорные столбы линий электропередачи в Джейрахском районе Ингушетии. Об этом сообщил в субботу ТАСС сотрудник администрации района Аслан Ахриев.
"В 02:00 (мск) поднялся ветер и примерно у 13 домов либо полностью, либо наполовину снесло крыши. Попадали столбы и даже кирпичные заборы", — рассказал Ахриев.
По информации МЧС региона, в результате ЧП никто не пострадал. «Никаких жертв нет, и это главное. Электричество отключить во всем районе дал указание глава района, чтобы не было перехлестов и замыканий», — рассказал пресс— секретарь МЧС региона Иса Костоев.
По его словам, подачу электроэнергии пока не восстановили. На место происшествия выехала правительственная комиссия региона.
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