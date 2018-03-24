Около 40 домов повреждены в горном районе Ингушетии в результате сильного ветра

"В сельских поселениях района у 10 частных домов полностью снесена крыша, а у 30 — частично, пострадали и социально-значимые объекты, это школа, больница. Зафиксировано около 40 обрывов линий электропередачи. Частично повреждена кровля дома, в котором проживают пограничники со своими семьями, но самое главное, что нет жертв среди населения", — отметил Льянов. Порядка 40 домов повреждены в результате шквалистого ветра в Джейрахском районе Ингушетии , сообщил ТАСС в субботу глава администрации района Ахмед Льянов.

"Мы разбились на группы и оцениваем нанесенный стихией ущерб, чтобы оперативно помочь пострадавшим. Здесь задействованы все службы, от МЧС до МРСК. Владельцам пострадавших домов, мы предоставим листы шифера и лес, чтобы они могли восстановить крыши своих домов", — заявил Оздоев. Ранее сообщалось, что в этом районе республики сильный ветер ночью снес крыши домов и повредил столбы линий электропередачи. На место происшествия выехала правительственная комиссия региона во главе с первым вице-премьером Багаудином Оздоевым.

Он выразил уверенность, что к концу дня большая часть строительно-восстановительных работ будет завершена. Оздоев также добавил, что подача электроэнергии будет восстановлена во всем районе ближе к вечеру.