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Сход лавины в Приэльбрусье попал на видео
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Сход лавины в Приэльбрусье попал на видео 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Очевидцы запечатлели на видео момент схода лавины на автостоянку в Эльбрусском районе.
Как сообщили РИА Новости в главке МЧС по Кабардино-Балкарии, под лавиной оказалось около 15 автомобилей.
Инцидент произошел в субботу утром. Лавина сошла самопроизвольно, объекты инфраструктуры не пострадали. По предварительной информации погибших и пострадавших нет, заявлений о пропавших также не поступало.
На месте происшествия работают спасатели. Движение по автодороге Прохладный-Азау не перекрывалось, добавили в МЧС.
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