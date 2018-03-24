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На автостоянку в Приэльбрусье сошла лавина
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На автостоянку в Приэльбрусье сошла лавина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 24 мар — РИА Новости. Лавина сошла утром в субботу на автостоянку, расположенную в районе поляны Азау у подножия Эльбруса, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 9.20 мск субботы поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина. Объекты инфраструктуры и социально значимые объекты не пострадали. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
На место происшествия выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также восемь спасателей канатной дороги.
"Движение по автодороге Прохладный-Азау осуществляется в штатном режиме", — отмечает ведомство.
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