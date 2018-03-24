На автостоянку в Приэльбрусье сошла лавина

"В 9.20 мск субботы поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина. Объекты инфраструктуры и социально значимые объекты не пострадали. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На место происшествия выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также восемь спасателей канатной дороги.

"Движение по автодороге Прохладный-Азау осуществляется в штатном режиме", — отмечает ведомство.