На автостоянку в Приэльбрусье сошла лавина 

НАЛЬЧИК, 24 мар — РИА Новости. Лавина сошла утром в субботу на автостоянку, расположенную в районе поляны Азау у подножия Эльбруса, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 9.20 мск субботы поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина. Объекты инфраструктуры и социально значимые объекты не пострадали. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
На место происшествия выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также восемь спасателей канатной дороги.
"Движение по автодороге Прохладный-Азау осуществляется в штатном режиме", — отмечает ведомство.