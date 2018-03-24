В Первомайском районе три часа тушили пожар в жилом доме

Вчера, 23 марта, произошло возгорание жилого дома в поселке Володарский Первомайского района. Сообщение о пожаре на улице Степная поступило в 21:31.

Огонь удалось потушить в первом часу ночи. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожар повредил жилой дом на общей площади 15 кв м.

В настоящее время по факту пожара проводится дознание.