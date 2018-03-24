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В Первомайском районе три часа тушили пожар в жилом доме
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В Первомайском районе три часа тушили пожар в жилом доме 

ProOren 39 минут назад
Вчера, 23 марта, произошло возгорание жилого дома в поселке Володарский Первомайского района. Сообщение о пожаре на улице Степная поступило в 21:31.
На месте происшествия работали десять сотрудников МЧС России по Оренбургской области и доброволец. В тушении пожара привлекалось четыре единицы техники.
Огонь удалось потушить в первом часу ночи. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожар повредил жилой дом на общей площади 15 кв м.
В настоящее время по факту пожара проводится дознание.
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