В Тольятти 19 человек тушили домашние вещи в квартире на ул. Гидротехническая

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 7 кв. метров. 19 человек с применением шести спецмашин полностью ликвидировали пожар в 8:09. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.