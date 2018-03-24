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В Тольятти 19 человек тушили домашние вещи в квартире на ул. Гидротехническая
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В Тольятти 19 человек тушили домашние вещи в квартире на ул. Гидротехническая 

Волга Ньюс 41 минуту назад
На месте происшествия горели домашние вещи на площади 7 кв. метров. 19 человек с применением шести спецмашин полностью ликвидировали пожар в 8:09.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
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