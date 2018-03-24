Крупный пожар произошел на складе на Ярославском шоссе

Площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на официальном сайте подмосковного главка МЧС.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область , городской округ Мытищи, Ярославское шоссе, дом 2г", — говорится в сообщении.

Отмечается, что существует угроза распространения пожара по всему зданию. В ликвидации пожара принимают участие 55 человек и 16 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Подробности произошедшего выясняются.