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Крупный пожар произошел на складе на Ярославском шоссе
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Крупный пожар произошел на складе на Ярославском шоссе 

Москва24 48 минут назад
Фото: Москва24
Площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на официальном сайте подмосковного главка МЧС.
"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Ярославское шоссе, дом 2г", — говорится в сообщении.
Отмечается, что существует угроза распространения пожара по всему зданию. В ликвидации пожара принимают участие 55 человек и 16 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Подробности произошедшего выясняются.
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